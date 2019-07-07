Месси отказался получать медаль Кубка Америки в знак протеста против судейства

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отказался от получения бронзовой медали Кубка Америки - 2019 в знак протеста против судейства на турнире.

Как передаёт Report, об этом Месси сказал журналистам после матча за бронзу, слова аргентинца приводит телеканал TyC Sports.

В субботу футболисты сборной Аргентины обыграли команду Чили со счетом 2:1 в матче за бронзовые награды Кубка Америки, который проходит в Бразилии. На 37-й минуте арбитр встречи удалил за неспортивное поведение капитанов команд Месси и Гари Меделя.

"Медель всегда действует на грани, но мы заслуживали предупреждений, видимо, сказалось то, что я говорил ранее, вот меня и удалили. Я не пошел на подиум за медалью, потому что не хотел быть частью этой коррупции и неуважения, которое присутствовало с нами в течение турнира. Мы заслуживали большего, но нам не позволили играть в финале. Коррупция и арбитры не позволяют людям наслаждаться футболом, который разрушается подобными действиями", - сказал Месси.

"Мы заканчиваем турнир с высокой поднятой головой. Я горжусь нашей командой, которая отдала все силы. Надеюсь, что это вызвало уважение у болельщиков", - добавил 32-летний аргентинский нападающий.