Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отказался от награды лучшему футболисту Кубка Америки-2015.

Как передает Report, об этом написал итальянский журналист Танкреди Пальмери в своем твиттере.

«Невероятно. Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015, потому что хотел избежать унижения, как на ЧМ-2014. Это стало причиной десятиминутной задержки начала церемонии. Они старались убедить Месси, а на стадионе все недоумевали, почему ничего не происходит», – написал Палмери.

Напомним, что Аргентина в финале уступила Чили (0:0, по пенальти – 1:4).

В шести матчах Кубка Америки Месси забил 1 гол и отдал 3 голевых паса.