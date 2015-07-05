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    ​Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки

    Он с этим хотел избежать унижения, как на ЧМ-2014

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отказался от награды лучшему футболисту Кубка Америки-2015.

    Как передает Report, об этом написал итальянский журналист Танкреди Пальмери в своем твиттере.

    «Невероятно. Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015, потому что хотел избежать унижения, как на ЧМ-2014. Это стало причиной десятиминутной задержки начала церемонии. Они старались убедить Месси, а на стадионе все недоумевали, почему ничего не происходит», – написал Палмери.

    Напомним, что Аргентина в финале уступила Чили (0:0, по пенальти – 1:4).

    В шести матчах Кубка Америки Месси забил 1 гол и отдал 3 голевых паса.

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