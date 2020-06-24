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Месси отдал 250 результативных передач за карьеру в "Барселоне"

​Месси отдал 250 результативных передач за карьеру в "Барселоне"

Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси отдал 250-ю результативную передачу за карьеру в "Барселоне".

Как передает Report, об этом сообщается в «твиттере» ESPNFC.

Напомним, в матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Атлетик" со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 71-й минуте. Автором забитого мяча стал Иван Ракитич, которому ассистировал Лионель Месси.

"Барселона", набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив "Реал" на три очка. "Атлетик" (42) - на 10-м месте.

В нынешнем сезоне Примеры Месси принял участие в 26 матчах, в которых забил 21 гол и сделал 15 голевых передач.

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