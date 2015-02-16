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    ​Месси оформил хет-трик в своем 300-ом матче чемпионата Испании

    Матч между Барселонойи Леванте окончился со счетом 5:0

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Встреча на Камп Ноу между "Барселоной" и "Леванте" стала для Лионеля Месси трехсотым матчем в чемпионате за Барселону.

    Как передает Report, матч окончился со счетом 5:0, а сам Месси отличился тремя голами.

    Таким образом, аргентинец теперь отстает от лучшего бомбардира текущего чемпионата Криштиану Роналду всего на два гола.

    Месси дебютировал в чемпионате Испании 16 октября 2004 года, выйдя на замену в матче против Эспаньола. За 300 матчей нападающий забил 269 голов.

    Напомним, в нынешнем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата, побив рекорд Тельмо Сарры.

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