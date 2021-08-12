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Месси объяснил, почему выбрал 30-й номер в новом клубе

Месси объяснил, почему выбрал 30-й номер в новом клубе Лионель Месси, аргентинский новичок французского ПСЖ, объяснил выбор игрового номера в столичном клубе.
Футбол
12 августа 2021 г. 08:55
Месси объяснил, почему выбрал 30-й номер в новом клубе

Лионель Месси, аргентинский новичок французского ПСЖ, объяснил выбор игрового номера в столичном клубе.

Как передает Report, форвард будет выступать за парижан под 30-м номером.

"Тридцатый был первым номером, который у меня был в "Барселоне". После стольких лет, перейдя в ПСЖ, я испытываю такие же ощущения чего-то нового в жизни", - сказал Месси в интервью пресс-службе вице-чемпиона Франции.

Любопытно, что в Лиге 1 30-й номер закреплен за вратарями. Но руководство лиги сделало исключение, чтобы Месси смог выбрать этот номер.

Напомним, 5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

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