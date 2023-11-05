Месси обвинил своего бывшего соперника в нечестной игре на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о противостоянии с Нидерландами на чемпионате мира в Катаре.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о противостоянии с Нидерландами на чемпионате мира в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщает L'Equipe.

"За несколько дней до этого они начали делать заявления и немного задевать нас, в частности тренер и игрок, который присутствовал на пресс-конференции за день до матча.

В игре было несколько странных ситуаций, когда некоторые игроки вели себя нечестно, особенно во время серии пенальти. После этого матча Аргентину хотели выставить злодеем в этой истории, но в тот вечер произошло много событий", - сказал Месси.

В четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины в серии пенальти переиграла Нидерланды. Основное время завершилось ничьей со счетом 2:2. Месси реализовал пенальти во втором тайме. После забитого мяча аргентинец приложил руки к ушам. Так нападающий сделал отсылку к наставнику соперника Луи ван Галу.

В финале Аргентина переиграла сборную Франции также в серии пенальти и впервые стала чемпионом мира. Месси отметился дублем.