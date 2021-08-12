Месси обратился к фанатам ПСЖ

Футболист французского ПСЖ Лионель Месси обратился к фанатам клуба.

Футболист французского ПСЖ Лионель Месси обратился к фанатам клуба.

Как передает Report, об этом написал он в своем Instagram .

"Я начинаю новый этап в своей жизни, и делаю это с большой мотивацией и желанием продолжать учиться новому каждый день. Будем работать над достижением целей ПСЖ", - отметил Месси.

Отметим, что 5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча".

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере 700 млн евро, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года.