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    Месси обошёл Роналду по количеству голов в 2017 году

    У Роналду 42 мяча за «Реал» и 11 за сборную Португалии

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отметившийся голом в матче 17-го тура испанской Примеры с «Реалом» (2:0), довёл число голов, забитых им в этом году, до 54 и является лидером по этому показателю.

    Как передает Report, аргентинец сумел опередить нападающего «Реала» Криштиану Роналду, который в 2017 году забил 53 мяча.

    В уходящем году Месси забил 50 голов за «Барселону» и четыре в составе национальной команды. У Роналду 42 мяча за «Реал» и 11 за сборную Португалии.

    Столько же голов, сколько и Роналду, за календарный год забили Роберт Левандовски («Бавария») и Эдинсон Кавани («ПСЖ»).

    Вышеназванные футболисты в этом году больше не сыграют, а нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейну (50 голов) предстоит провести ещё два матча.

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