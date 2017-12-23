Месси обошёл Роналду по количеству голов в 2017 году

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отметившийся голом в матче 17-го тура испанской Примеры с «Реалом» (2:0), довёл число голов, забитых им в этом году, до 54 и является лидером по этому показателю.

Как передает Report, аргентинец сумел опередить нападающего «Реала» Криштиану Роналду, который в 2017 году забил 53 мяча.

В уходящем году Месси забил 50 голов за «Барселону» и четыре в составе национальной команды. У Роналду 42 мяча за «Реал» и 11 за сборную Португалии.

Столько же голов, сколько и Роналду, за календарный год забили Роберт Левандовски («Бавария») и Эдинсон Кавани («ПСЖ»).

Вышеназванные футболисты в этом году больше не сыграют, а нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейну (50 голов) предстоит провести ещё два матча.