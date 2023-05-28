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Месси обогнал Роналду по голам в топ-5 лигах Европы

Месси обогнал Роналду по голам в топ-5 лигах Европы Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».
Футбол
28 мая 2023 г. 02:25
Месси обогнал Роналду по голам в топ-5 лигах Европы

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился забитым мячом в матче 37-го тура чемпионата Франции против "Страсбура".

Как передает Report, аргентинец забил 496-й мяч в топ-5 лигах Европы. Таким образом, Месси по этому показателю обогнал португальского нападающего Криштиану Роналду, в активе которого 495 голов. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

Встреча между ПСЖ и "Страсбуром" завершилась ничьей со счетом 1:1.

ПСЖ для завоевания очередного чемпионства в Лиге 1 было необходимо не проиграть этот матч за два тура до финиша чемпионата.

После этой победы подопечные Кристофа Галтье набирают 86 очков и становятся недосягаемыми для ближайшего преследователя - "Ланса", который сегодня в своем матче разгромил "Аяччо".

Это чемпионство стало для ПСЖ вторым подряд и 11-м в истории клуба. Напомним, что в сезоне 2020/21 титул завоевал "Лилль".

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Версия на азербайджанском языке Messi Avropanın “Top-5” liqasındakı qollarının sayına görə Ronaldunu qabaqlayıb

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