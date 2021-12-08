О нас
Report Georgia
Аудио новости

Месси обогнал Пеле по количеству голов

Месси обогнал Пеле по количеству голов Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился двумя голами в матче Лиги чемпионов с "Брюгге", забив 757-й и 758-й гол за карьеру.
Футбол
8 декабря 2021 г. 01:22
Месси обогнал Пеле по количеству голов

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился двумя голами в матче Лиги чемпионов с "Брюгге", забив 757-й и 758-й гол за карьеру.

Как передает Report, столько же, по данным RSSSF, забил экс-форвард "Сантоса" и сборной Бразилии Пеле.

Аргентинец отличился ударом из-за пределов штрафной и сделал счет 3:0. Результативный пас ему отдал Килиан Мбаппе. Французский форвард до этого сделал дубль. Позднее Месси забил еще один мяч. На 76-й минуте он реализовал пенальти. Таким образом, он превзошел результат Пеле и имеет в активе 758 голов. 34-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах и забил пять мячей при трёх голевых передачах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lionel Messi qol sayında Peleni geridə qoyub

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi