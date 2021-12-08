Месси обогнал Пеле по количеству голов

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился двумя голами в матче Лиги чемпионов с "Брюгге", забив 757-й и 758-й гол за карьеру.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился двумя голами в матче Лиги чемпионов с "Брюгге", забив 757-й и 758-й гол за карьеру.

Как передает Report, столько же, по данным RSSSF , забил экс-форвард "Сантоса" и сборной Бразилии Пеле.

Аргентинец отличился ударом из-за пределов штрафной и сделал счет 3:0. Результативный пас ему отдал Килиан Мбаппе. Французский форвард до этого сделал дубль. Позднее Месси забил еще один мяч. На 76-й минуте он реализовал пенальти. Таким образом, он превзошел результат Пеле и имеет в активе 758 голов. 34-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах и забил пять мячей при трёх голевых передачах.