Месси обновил еще один рекорд

"Барселона" разгромила "Атлетик" в финале Кубка Испании (4:0), два мяча на счету Лионеля Месси. Ещё по одному голу в свой актив записали Антуан Гризманн и Френки Де Йонг

"Барселона" разгромила "Атлетик" в финале Кубка Испании (4:0), два мяча на счету Лионеля Месси. Ещё по одному голу в свой актив записали Антуан Гризманн и Френки Де Йонг.

Как передает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт Opta Jose, аргентинец стал обладателем уникального статистического достижения. Никто прежде не забивал девять голов в финалах Кубка Испании.

Месси поразил ворота соперников девять раз в 10 финалах, тем самым превзойдя легенду "Атлетика" Тельмо Сарру, который имеет в своём активе восемь голов в финалах.