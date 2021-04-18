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Месси обновил еще один рекорд

Месси обновил еще один рекорд "Барселона" разгромила "Атлетик" в финале Кубка Испании (4:0), два мяча на счету Лионеля Месси. Ещё по одному голу в свой актив записали Антуан Гризманн и Френки Де Йонг
Футбол
18 апреля 2021 г. 05:36
Месси обновил еще один рекорд
Лионель Месси

"Барселона" разгромила "Атлетик" в финале Кубка Испании (4:0), два мяча на счету Лионеля Месси. Ещё по одному голу в свой актив записали Антуан Гризманн и Френки Де Йонг.

Как передает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт Opta Jose, аргентинец стал обладателем уникального статистического достижения. Никто прежде не забивал девять голов в финалах Кубка Испании.

Месси поразил ворота соперников девять раз в 10 финалах, тем самым превзойдя легенду "Атлетика" Тельмо Сарру, который имеет в своём активе восемь голов в финалах.

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Версия на азербайджанском языке Messi İspaniya kubokunda qol sayı üzrə tarixi rekorda imza atdı

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