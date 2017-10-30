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    Месси не захотел проведения товарищеского мата между сборным Аргентины и Азербайджана

    Ведущие футболисты предпочли Нигерию

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Определился виновник не проведения товарищеского матча со сборными Азербайджана и Украины, которые хотела провести сборная Аргентины. Как сообщает Report со ссылкой на издание Vanguard, проведения матчей с этими командами не захотели ведущие футболисты южноамериканского коллектива во главе с Лионелем Месси.

    Сообщается, что Ассоциация футбола Аргентины до товарищеского матча с Нигерией, запланированного на следующий год, намеревалась провести встречи с Азербайджаном и Украиной. Это желание было обосновано близостью обеих стран к России, которая примет чемпионат мира 2018 года. Однако в период положительного хода переговоров, ведущие футболисты посчитали целесообразным в первую очередь провести матч с Нигерией.

    Причиной обсуждения с футболистами посредством капитана после разговора Ассоциации футбола Аргентины с главным тренером стала необходимость преодолеть долгую дорогу. Игрокам предложили на выбор Нигерию, Азербайджан и Украину, однако футболисты настояли на Нигерии.

    Отметим, что мачт Аргентина – Нигерия состоится 14 ноября в Краснодаре. Каждая из двух стран уже завоевала пропуск на чемпионат мира.

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