Месси не забивает "Реалу" семь матчей подряд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче с мадридским "Реалом" (1:2)

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не отметился результативными действиями в матче с мадридским "Реалом" (1:2).

Как передает Report, аргентинский форвард не набирал очков по системе "гол+пас" в семи последних матчах с "Реалом". Месси не забивал и не отдавал голевых передач в матчах с мадридцами с мая 2018 года, когда команды сыграли вничью со счётом 2:2. В последний раз, когда аргентинец отметился результативным действием в "эль класико", на поле был форвард Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешел в "Ювентус".

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал" переиграл "Барселону". Встреча проходила на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершилась со счетом 2:1. В матче первого круга на "Камп Ноу", мадридцы переиграли сине-гранатовых 3:1.