Месси не вышел на тренировку "Барселоны" после критики Луиса Энрике

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Неймар не вышли на тренировку команды на следующий день после поражения от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике долго общался с игроками перед занятием, отчитывая их за плохую игру в Турине.

Отношения между специалистом и футболистами вновь накалились после слов тренера на пресс-конференции о том, что его подопечные действовали слишком вяло в поединке с «Юве». После речи наставника Месси в сопровождении Неймара покинул поле и стал работать индивидуально, несмотря на то что клуб не сообщал ни о каких проблемах Лионеля со здоровьем.

В занятии принял участие полузащитник Арда Туран, который восстановился от травмы подколенного сухожилия.