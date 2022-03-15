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Месси не входит в топ-15 претендентов на "Золотой мяч"

Месси не входит в топ-15 претендентов на "Золотой мяч" Форвард парижского ПСЖ Лионель Месси опустился на 20-ю строчку в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com.
Футбол
15 марта 2022 г. 07:24
Месси не входит в топ-15 претендентов на Золотой мяч

Форвард парижского ПСЖ Лионель Месси опустился на 20-ю строчку в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.com.

Как передает Report, это случилась из-за вылета парижан из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от мадридского "Реала".

Лидером рейтинга является форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, вторую строчку занимает Карим Бензема из "Реала", замыкает тройку Мохамед Салах из английского "Ливерпуля".

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду занимает 16-е место.

10 августа 2021 года ПСЖ официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 18 матчах, в которых ему удалось забить два мяча и сделать 10 результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке Messinin adı "Qızıl top"a iddialı ilk 15-liyə salınmayıb

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