О нас
Report Georgia
Аудио новости

Месси не сыграет в последнем туре Ла Лиги

Месси не сыграет в последнем туре Ла Лиги Ожидается, что Месси покинет клуб, контракт с которым истекает в конце сезона
Футбол
21 мая 2021 г. 13:47
Месси не сыграет в последнем туре Ла Лиги
Лионель Месси

Звездный футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси не сыграет в последнем XXXVIII туре Ла Лиги.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт представителя Каталонии, 34-летний нападающий не появится на матче с "Эйбаром".

Также сообщается, что аргентинский форвард с разрешения тренерского состава не участвовал сегодня в процессе подготовки.

Матч "Эйбар" - "Барселона" состоится 22 мая и начнется в 20:00 по бакинскому времени. Ожидается, что Месси покинет клуб, контракт с которым истекает в конце сезона.

"Барселона" потеряла шанс на чемпионство в Ла Лиге за один тур до конца.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Messi La Liqanın son turunda oynamayacaq

Экслюзивные новости

Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
18 мая 2021 г. 12:37
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Ректор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоРектор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
17 мая 2021 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi