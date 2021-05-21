Месси не сыграет в последнем туре Ла Лиги

Ожидается, что Месси покинет клуб, контракт с которым истекает в конце сезона

Звездный футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси не сыграет в последнем XXXVIII туре Ла Лиги.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт представителя Каталонии, 34-летний нападающий не появится на матче с "Эйбаром".

Также сообщается, что аргентинский форвард с разрешения тренерского состава не участвовал сегодня в процессе подготовки.

Матч "Эйбар" - "Барселона" состоится 22 мая и начнется в 20:00 по бакинскому времени. Ожидается, что Месси покинет клуб, контракт с которым истекает в конце сезона.

"Барселона" потеряла шанс на чемпионство в Ла Лиге за один тур до конца.