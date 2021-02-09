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Месси не нравится шум вокруг его трансфера в "ПСЖ"

Месси не нравится шум вокруг его трансфера в "ПСЖ" В "Барселоне" считают ошибочным подход "ПСЖ" к аргентинцу
Футбол
9 февраля 2021 г. 09:43
Месси не нравится шум вокруг его трансфера в ПСЖ

"ПСЖ" и "Манчестер Сити" хотят подписать контракт с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

Как передает Report, по данным ESPN, " Манчестер Сити" внимательно следит за развитием ситуации, избрав тактику, противоположную той, что использует в сложившихся обстоятельствах "ПСЖ".

Несколько игроков команды, а также главный тренер Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо неоднократно выступали с заявлениями, в которых открыто говорили о желании клуба подписать Месси.

В "Барселоне" считают ошибочным подход "ПСЖ" к аргентинцу: "Они делают ошибку, используя эту стратегию. Месси не любит весь этот шум в медиа, еще меньше ему нравятся все эти комментарии".

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" планирует начать активную работу над переходом Месси в клуб в марте или апреле.

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Версия на азербайджанском языке Messi PSJ-yə transferi ətrafında yaranan səs-küydən narazıdır

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