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    Месси не хочет продлевать контракт с "Барселоной"

    Месси принял такое решение еще летом

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аргентинский футболист Лионель Месси не намерен продлевать контракт с испанским клубом "Барселона".

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, Месси принял такое решение еще летом во время отпуска со своей семьей. 

    Он не исключает и тот вариант, что не будет играть в "Барселоне" до истечения срока действующего контракта. Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу призвал Месси дважды подумать и напомнил, что сумма отступных за него составляет 250 млн евро. 

    Отметим, что текущий контракт Месси с "Барселоной" действует до лета 2018 года. 

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