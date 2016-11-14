Месси не хочет продлевать контракт с "Барселоной"

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аргентинский футболист Лионель Месси не намерен продлевать контракт с испанским клубом "Барселона".

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, Месси принял такое решение еще летом во время отпуска со своей семьей.

Он не исключает и тот вариант, что не будет играть в "Барселоне" до истечения срока действующего контракта. Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу призвал Месси дважды подумать и напомнил, что сумма отступных за него составляет 250 млн евро.

Отметим, что текущий контракт Месси с "Барселоной" действует до лета 2018 года.