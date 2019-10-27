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Месси назвал Роналдо лучшим нападающим

​Месси назвал Роналдо лучшим нападающим

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какого футболиста считает лучшим форвардом в мире.

Как сообщает Report со ссылкой TyC Sports, по его мнению, лучшим нападающим во всем мире является известный бразильский игрок Роналдо.

"Роналдо был настоящим феноменом. Он лучший из всех нападающих, которых я когда-либо видел. Он был просто невероятен", - сказал Месси.

Бразилец был игроком таких команд, как «Крузейро», эйндховенский «ПСВ», «Барселона», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс».

Футбольную карьеру Роналдо завершил в 2011 году.

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