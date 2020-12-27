Месси назвал двух лучших тренеров в карьере

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал двух лучших тренеров в своей карьере

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал двух лучших тренеров в своей карьере.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Мне повезло тренироваться под руководством Гвардиолы и Луиса Энрике, двух лучших тренеров. С ними я развился физически и психологически, кроме того, они меня научили тактической мудрости. У Пепа (Хосепа Гвардиолы) есть что-то особенное, он заставляет вас видеть вещи по-своему: как готовиться к матчам, как защищаться, как атаковать… Он говорит вам, как именно нужно было атаковать, чтобы выиграть", - заявил Месси.

Гвардиола трудился в каталонском клубе с 2008 по 2012 год, под его руководством команда трижды выиграла Примеру, дважды победила в Лиге чемпионов и дважды была обладателем Кубка Испании.

Энрике возглавлял "Барселону" с 2014 по 2017 год, при нем клуб дважды победил в национальном первенстве, трижды в Кубке Испании и один праздновал победу в Лиге чемпионов.

Напомним, 33-летний Месси выступает за "Барселону" с 2003 года.