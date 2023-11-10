Месси назвал человека, который его восхищает

Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси признался, что восхищается своим соотечественником — бывшим футболистом Пабло Аймаром.

Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси признался, что восхищается своим соотечественником — бывшим футболистом Пабло Аймаром.

Как передает Report , об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Adidas

"Он был в "Валенсии", был в "Ривер Плейт", где была сильная команда, а он в ней выделялся. Мне всегда нравился его стиль игры. Если не считать Диего Марадону, который был на другом уровне, который для нас всегда первый, выше остальных, то именно Пабло был тем, кем я восхищался", — заявил Месси.

44-летний Аймар за свою карьеру успел поиграть за аргентинский "Ривер Плейт", испанские "Валенсию" и "Реал Сарагосу", португальскую "Бенфику" и "Джохор" из Малайзии. В составе сборной Аргентины полузащитник провел 52 матча. На сегодняшний момент он — один из тренеров в национальной аргентинской команде.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем "Золотого мяча".