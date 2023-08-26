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Месси нанял себе телохранителя, ранее выступавшего в ММА

Месси нанял себе телохранителя, ранее выступавшего в ММА Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси нанял себе личного телохранителя.
Футбол
26 августа 2023 г. 07:46
Месси нанял себе телохранителя, ранее выступавшего в ММА

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси нанял себе личного телохранителя.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, телохранителя для футболиста выбрал совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм. Охранник является бывшим спецназовцем армии США, который имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане и владеет боевыми искусствами. Он также участвовал в нескольких боях ММА.

Сообщается, что телохранитель Месси бегает по кромке поля во время матчей "Интер Майами", чтобы оградить своего клиента от любых нежелательных контактов.

После восьми игр за "Интер Майами" на счету Месси 10 забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

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