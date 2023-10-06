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Месси может вернуться в Европу

Месси может вернуться в Европу Футболист "Интер Майами" Лионель Месси может уйти в краткосрочную аренду в Европу, если его клуб не квалифицируется в плей-офф МЛС.
Футбол
6 октября 2023 г. 08:56
Месси может вернуться в Европу

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси может уйти в краткосрочную аренду в Европу, если его клуб не квалифицируется в плей-офф МЛС.

Как передает Report со ссылкой на Inter Miami FC Hub, сейчас "Интер Майами" занимает 14-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф "Интер Майами" отстает на шесть очков.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

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