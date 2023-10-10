О нас

Месси может стать футболистом клуба из Саудовской Аравии

Месси может стать футболистом клуба из Саудовской Аравии Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий сейчас в США за клуб МЛС "Интер Майами", может перейти в один из клубов Садовской Аравии.
Футбол
10 октября 2023 г. 00:46
Месси может стать футболистом клуба из Саудовской Аравии

Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий сейчас в США за клуб МЛС "Интер Майами", может перейти в один из клубов Садовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, саудовцы могут арендовать Месси до февраля 2024 года, когда начнется новый сезон МЛС.

"Интер Майами" лишился шансов на выход в плей-офф МЛС после поражения от "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата Лиги.

Встреча, которая состоялась на стадионе "Интер Майами", завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 78-й минуте игры, его автором стал Альваро Барреаль.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

В декабре 2022 года он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Messi Səudiyyə Ərəbistanı klubunun futbolçusu ola bilər

Экслюзивные новости

Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi