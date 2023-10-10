Месси может стать футболистом клуба из Саудовской Аравии

Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий сейчас в США за клуб МЛС "Интер Майами", может перейти в один из клубов Садовской Аравии.

Аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий сейчас в США за клуб МЛС "Интер Майами", может перейти в один из клубов Садовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, саудовцы могут арендовать Месси до февраля 2024 года, когда начнется новый сезон МЛС.

"Интер Майами" лишился шансов на выход в плей-офф МЛС после поражения от "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата Лиги.

Встреча, которая состоялась на стадионе "Интер Майами", завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч в игре был забит на 78-й минуте игры, его автором стал Альваро Барреаль.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

В декабре 2022 года он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.