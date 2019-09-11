Месси может пропустить матч в Лиге чемпионов

Восстановление нападающего "Барселоны" Лионеля Месси от травмы правой ноги, полученной на тренировке в начале августа, затянулось.

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, 32-летний футболист, скорее всего, не сможет помочь своей команде в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее стало известно, что, вопреки появлявшимся в прессе сообщениям, Месси пропустит встречу с "Валенсией" в IV туре испанской Примеры, которая пройдёт 14 сентября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Отметим, что матч "Боруссия" – "Барселона" состоится 17 сентября в Дортмунде.