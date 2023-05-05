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Месси может досрочно расторгнуть контракт с "ПСЖ"

Месси может досрочно расторгнуть контракт с "ПСЖ" Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в ближайшие дни может разорвать контракт с "Пари Сен-Жермен".
Футбол
5 мая 2023 г. 07:19
Месси может досрочно расторгнуть контракт с ПСЖ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в ближайшие дни может разорвать контракт с "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, об этос сообщает в социальной сети Transfer News Live со ссылкой на Le Parisien.

Нападающий может стать свободным агентом в течение десяти дней и не доигрывать сезон чемпионата Франции по футболу.

Ранее клуб принял решение отстранить игрока от основного состава на две недели из-за несогласованной поездки Месси в Саудовскую Аравию и пропуска тренировки команды.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "ПСЖ". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов MLS или Саудовской Аравии. Еще одним вариантом продолжения карьеры чемпиона мира — 2022 является возвращение в "Барселону". Месси выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год.

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Версия на азербайджанском языке Messi PSJ ilə müqaviləni vaxtından əvvəl poza bilər

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