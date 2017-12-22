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    Месси - лучший футболист года по версии The Guardian

    Вторую строчку в рейтинге занял Криштиану Роналду

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг 100 лучших футболистов уходящего года по версии британского издания The Guardian.

    Как передает Report со ссылкой на Известия, вторую строчку в рейтинге занял игрок «Реал Мадрида» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, а третью — форвард французского клуба «ПСЖ» и капитан бразильской национальной команды Неймар.

    В топ-5 также вошли полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брейне и нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и английской национальной команды Харри Кейн. 

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