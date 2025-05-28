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Месси и Суарес объявили об основании собственного футбольного клуба в Уругвае

Месси и Суарес объявили об основании собственного футбольного клуба в Уругвае Игроки клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси и пятикратный чемпион Испании в составе "Барселоны" Луис Суарес основали собственный футбольный клуб.
Футбол
28 мая 2025 г. 00:00
Месси и Суарес объявили об основании собственного футбольного клуба в Уругвае

Игроки клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси и пятикратный чемпион Испании в составе "Барселоны" Луис Суарес основали собственный футбольный клуб.

Как передает Report, об этом Суарес сообщил на своей странице в соцсети Х.

Команда, получившая название "Депортиво ЛСМ", начнет выступление в четвертом по силе дивизионе чемпионата Уругвая. Сокращение ЛСМ отсылает к именам футболистов.

"Сегодня я хочу предложить любимому уругвайскому футболу, на котором вырос, возможности, помогающие развиваться всем подросткам и детям. Вот почему мы вместе с клубом хотим начать соревноваться в турнирах под эгидой Уругвайской футбольной федерации, что нас чрезвычайно вдохновляет и является огромным шагом вперед для меня и моей семьи в рамках проекта, в который мы верим", - сказал Суарес.

"Мечта на этом не заканчивается, мы делимся ею с нашей семьей, друзьями и близкими. С детства у нас было много общего, мы столько раз делились опытом на футбольных вершинах, и именно поэтому сегодня я хотел бы представить вам своего друга и товарища по команде. Этот проект - идеальная возможность продолжить делиться нашим видением футбола", - добавил Месси.

В текущем сезоне "Интер Майами", за который выступают Месси и Суарес, идет на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 23 очка после 14 матчей. В следующем туре команда 29 мая сыграет дома с "Монреалем".

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