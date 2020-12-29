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Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе Бекхэма

Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе Бекхэма 33-летний аргентинский капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес могут вновь продолжить карьеру в одном клубе
Футбол
29 декабря 2020 г. 07:35
Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе Бекхэма
Лионель Месси и Луис Суарес

33-летний аргентинский капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес могут вновь продолжить карьеру в одном клубе.

Как передает Report, аргентинец и уругваец имеют шансы воссоединиться в клубе MLS "Интер Майами", одним из владельцев которого является известный экс-футболист сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм. Однако произойти это может не раньше лета 2022 года.

В текущем сезоне Лионель Месси провёл за "Барселону" 18 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Его контрак с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года.

Луис Суарес в сезоне-2020/2021 отыграл 14 матчей за мадридский "Атлетико". На счету 33-летнего уругайского форварда 7 забитых мячей и 1 голевая передача. Его контракт с "матрасниками" рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что оба игрока выступали за "Барселону" с 2014 по 2020 год.

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