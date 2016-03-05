​Месси и Роналду попали в топ-5 рейтинга лучших игроков в истории Лиги чемпионов

Французское издание представило свой рейтинг лучших игроков ЛЧ/КЧ в истории

5 марта, 2016 02:33

https://report.az/storage/news/cc805a0d5c86f9009c489609c9f4a39f/ac47b85d-8ad9-4664-bdae-fd15c0e0aac1_292.jpg Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ Французское издание L'Equipe представило свой рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов/Кубка чемпионов в истории. Как передает Report, в топ-5 рейтинга попали два действующих игрока — Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Реал»). Рейтинг лучших игроков в истории Лиги чемпионов/Кубка чемпионов: 1. Альфредо ди Стефано 2. Франсиско Хенто 3. Паоло Мальдини 4. Лионель Месси 5. Криштиану Роналду 6. Фил Нил 7. Ференц Пушкаш 8. Эктор Риаль 9. Герд Мюллер 10. Рауль 11. Алессандро Костакурта 12. Эйсебио 13. Кларенс Зеедорф 14. Йохан Круифф 15. Хави 16. Икер Касильяс 17. Андрес Иньеста 18. Хосе Мария Саррага 19. Фернандо Морьентес 20. Эдвин ван дер Сар

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