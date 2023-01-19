О нас

Месси и Роналду отметились голами в матче ПСЖ - сборная звезд Эр-Рияда

Месси и Роналду отметились голами в матче ПСЖ - сборная звезд Эр-Рияда Французский "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче со счетом 5:4 победил сборную Эр-Рияда, сформированную из футболистов саудовских клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль".
Футбол
19 января 2023 г. 23:40
Месси и Роналду отметились голами в матче ПСЖ - сборная звезд Эр-Рияда

Французский "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче со счетом 5:4 победил сборную Эр-Рияда, сформированную из футболистов саудовских клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль".

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде.

Забитыми мячами в составе французского клуба отметились Лионель Месси (3-я минута), Маркиньос (43), Серхио Рамос (53), Килиан Мбаппе (60, с пенальти), Юго Экитике (78), у сборной Эр-Рияда отличились Криштиану Роналду (34, с пенальти, 45+6), Чан Хён Сун (56), Андерсон Талиска (90+3). На 39-й минуте встречи с поля был удален защитник ПСЖ Хуан Бернат, на третьей компенсированной минуте к первому тайму форвард ПСЖ Неймар не забил пенальти. Роналду был заменен на 61-й минуте на полузащитника Матеуса Перейру, Месси - на 63-й минуте на полузащитника Аймана Кари.

Для Роналду матч против ПСЖ стал первым после перехода в "Аль-Наср" в декабре 2022 года. Португалец подписал контракт с клубом до 2025 года, по информации испанской газеты "Марка", общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в €100 млн, еще €100 млн Роналду получит по рекламным контрактам, форвард является самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Всего Месси и Ронаду провели между собой 37-й матч в карьере: половина из них - в чемпионате Испании, шесть - в Лиге чемпионов, по пять - в Кубке и Суперкубке Испании, еще два - в сборных. Команды, в которых выступал аргентинец, побеждали чаще (17 раз), команды с Роналду в составе - 11, еще 9 игр закончились вничью. Португалец и аргентинец не встречались друг с другом на поле с 8 декабря 2020 года, когда в шестом туре Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" победил испанскую "Барселону" со счетом 3:0, а Роналду оформил дубль.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ronaldu - Messi duelində 9 qol vurulub, PSJ qələbə qazanıb

Другие новости из категории

Кубок Турции: Фенербахче вышел в 1/4 финала
Кубок Турции: "Фенербахче" вышел в 1/4 финала
20 января 2023 г. 00:19
Известный футболист Антон Уолкс погиб в результате крушения лодки
Известный футболист Антон Уолкс погиб в результате крушения лодки
19 января 2023 г. 20:09
Нефтчи проиграл сербскому клубу
"Нефтчи" проиграл сербскому клубу
19 января 2023 г. 20:01
Отстраненный от футбола полузащитник намерен обжаловать решение АФФА
Отстраненный от футбола полузащитник намерен обжаловать решение АФФА
19 января 2023 г. 17:11
​​​​​​​В Азербайджане двух футболистов пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах
​​​​​​​В Азербайджане двух футболистов пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах
19 января 2023 г. 16:08
Сегодня Месси и Роналду сыграют друг против друга спустя 3 года
Сегодня Месси и Роналду сыграют друг против друга спустя 3 года
19 января 2023 г. 13:04
Интер во второй раз подряд выиграл Суперкубок Италии по футболу
"Интер" во второй раз подряд выиграл Суперкубок Италии по футболу
19 января 2023 г. 01:08
Аргентинские фермеры создали портрет Месси на кукурузном поле
ФотоАргентинские фермеры создали портрет Месси на кукурузном поле
18 января 2023 г. 23:41
Бешикташ выбыл из Кубка Турции
"Бешикташ" выбыл из Кубка Турции
18 января 2023 г. 22:36
Двое футболистов Карабаха будут прооперированы в Германии
Двое футболистов "Карабаха" будут прооперированы в Германии
18 января 2023 г. 21:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi