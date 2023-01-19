Месси и Роналду отметились голами в матче ПСЖ - сборная звезд Эр-Рияда

Французский "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче со счетом 5:4 победил сборную Эр-Рияда, сформированную из футболистов саудовских клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль".

Французский "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче со счетом 5:4 победил сборную Эр-Рияда, сформированную из футболистов саудовских клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль".

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде.

Забитыми мячами в составе французского клуба отметились Лионель Месси (3-я минута), Маркиньос (43), Серхио Рамос (53), Килиан Мбаппе (60, с пенальти), Юго Экитике (78), у сборной Эр-Рияда отличились Криштиану Роналду (34, с пенальти, 45+6), Чан Хён Сун (56), Андерсон Талиска (90+3). На 39-й минуте встречи с поля был удален защитник ПСЖ Хуан Бернат, на третьей компенсированной минуте к первому тайму форвард ПСЖ Неймар не забил пенальти. Роналду был заменен на 61-й минуте на полузащитника Матеуса Перейру, Месси - на 63-й минуте на полузащитника Аймана Кари.

Для Роналду матч против ПСЖ стал первым после перехода в "Аль-Наср" в декабре 2022 года. Португалец подписал контракт с клубом до 2025 года, по информации испанской газеты "Марка", общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в €100 млн, еще €100 млн Роналду получит по рекламным контрактам, форвард является самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Всего Месси и Ронаду провели между собой 37-й матч в карьере: половина из них - в чемпионате Испании, шесть - в Лиге чемпионов, по пять - в Кубке и Суперкубке Испании, еще два - в сборных. Команды, в которых выступал аргентинец, побеждали чаще (17 раз), команды с Роналду в составе - 11, еще 9 игр закончились вничью. Португалец и аргентинец не встречались друг с другом на поле с 8 декабря 2020 года, когда в шестом туре Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" победил испанскую "Барселону" со счетом 3:0, а Роналду оформил дубль.