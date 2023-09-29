Месси и Роналду могут вновь сыграть друг против друга

Суперзвезды мирового футбола Месси и Роналду могут вновь сыграть друг против друга.

Суперзвезды мирового футбола Месси и Роналду могут вновь сыграть друг против друга.

Как передает Report , об этом сообщил журналист саудовской газеты Al-Bilad Али Алабдаллах в своем Twitter.

По его информации, в Китае может пройти матч между американским "Интер Майами" и саудовским "Аль-Насром", цвета которых защищают Месси и Роналду соответственно.

Встречу хочет организовать некая маркетинговая компания международного масштаба. В этом матче должны принять участие все звезды, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Отметим, что футболисты уже встречались между собой в начале 2023 года. Тогда "Пари Сен-Жермен" играл против сборной Эр-Рияда.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

Роналду перешел в "Аль-Наср" 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет девять голов и пять результативных передач.