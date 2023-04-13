Месси и Мбаппе в топ-100 самых влиятельных людей 2023 по версии Times

The Times опубликовал 100 самых влиятельных людей 2023 года.

The Times опубликовал 100 самых влиятельных людей 2023 года.

Как передает Report, нападающие ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, а также сборной Франции Килиан Мбаппе попали в список.

Заметку о Лео написал легендарный теннисист Роджер Федерер.

"Рекорды Лионеля Месси по количеству забитых мячей и побед в чемпионате не нужно пересчитывать здесь. Что выделяется для меня в 35-летнем Месси, так это его последовательное величие на протяжении многих лет. Этого трудно достичь, а затем сохранить

В детстве Диего Марадона и Габриэль Батистута были моими любимыми аргентинскими игроками. Мне посчастливилось встретиться с ними обоими. Они вдохновили меня.

Теперь Месси может вдохновлять будущие поколения. Я могу только надеяться, что мы увидим его уникальное творчество и артистизм немного дольше. Не моргайте слишком часто, пока Месси выступает на поле. Вы можете пропустить что-то невероятное от человека момента", - написал Федерер для Times.

В список также попал Килиан Мбаппе. Его редакция поместила в список новаторов.