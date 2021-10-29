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Месси и Мбаппе могут пропустить игру Лиги чемпионов

Месси и Мбаппе могут пропустить игру Лиги чемпионов Нападающие "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и Килиан Мбаппе рискуют пропустить матч против "Лейпцига" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
29 октября 2021 г. 12:43
Месси и Мбаппе могут пропустить игру Лиги чемпионов

Нападающие "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и Килиан Мбаппе рискуют пропустить матч против "Лейпцига" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, оба футболиста пропустили тренировку команды перед домашней встречей 12-го тура Лиги 1 против "Лилля".

Мбаппе отсутствовал из-за инфекции уха, носа и горла, Месси пропустил тренировку из-за проблем с мышцей.

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени "ПСЖ" предстоит принять на своем поле "Лилль". 3 ноября парижане сыграют с "Лейпцигом" в Лиге чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке Messi və Mbappe Çempionlar Liqası oyunlarını da buraxa bilər

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