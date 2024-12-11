Месси и другие звезды мирового футбола почтили память Гейдара Алиева

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси и мировые звезды футбола Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Как сообщает Report, гости столицы почтили память великого лидера и возложили венок к его могиле.
Всемирно известных футболистов сопровождал известный бизнесмен Аднан Ахмедзаде.
Напомним, живая легенда мирового футбола, звездный нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси и его одноклубники сегодня прибыли в Баку.
Лионель Месси вместе с Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой примут участие во встрече, которая состоится 11 декабря в Baku Crystal Hall. Доходы от продажи билетов пойдут на благотворительность.