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Месси и другие звезды мирового футбола почтили память Гейдара Алиева

Месси и другие звезды мирового футбола почтили память Гейдара Алиева Месси и другие звезды футбола посетили могилу Гейдара Алиева
Футбол
11 декабря 2024 г. 14:59
Месси и другие звезды мирового футбола почтили память Гейдара Алиева

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси и мировые звезды футбола Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, гости столицы почтили память великого лидера и возложили венок к его могиле.

Всемирно известных футболистов сопровождал известный бизнесмен Аднан Ахмедзаде.

Напомним, живая легенда мирового футбола, звездный нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси и его одноклубники сегодня прибыли в Баку.

Лионель Месси вместе с Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой примут участие во встрече, которая состоится 11 декабря в Baku Crystal Hall. Доходы от продажи билетов пойдут на благотворительность.

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Версия на английском языке ФотоLionel Messi pays tribute to National Leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоLionel Messi Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini anıb

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