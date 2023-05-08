Месси хочет уехать в Саудовскую Аравию из-за сомнений по поводу своей игры

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может переехать в Саудовскую Аравию вместе с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.
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Аргентинец выиграл все трофеи в мировом футболе и больше не хочет играть под давлением, где от него будут требовать новых побед. Сейчас его взгляды устремлены туда, где ему предоставят хороший контракт.
Что касается возврата в "Барселону", то президент команды Жоан Лапорта ни разу не общался с ним на эту тему. Месси намерен отправиться в Саудовскую Аравию со знакомыми футболистами, бывшими одноклубниками Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Сообщается, что эти двое уже дали согласие.