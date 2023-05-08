Месси хочет уехать в Саудовскую Аравию из-за сомнений по поводу своей игры

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может переехать в Саудовскую Аравию вместе с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может переехать в Саудовскую Аравию вместе с Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Как передает Report со ссылкой на Diario Sport , несколько месяцев назад Месси был против возможного перехода в клуб из Саудовской Аравии, но в данный момент этот трансфер вероятен, так как игрок поменял свои планы. Нападающий категорично оценивает возможность выступления на высоком уровне и считает, что вряд ли сможет играть, как раньше.

Аргентинец выиграл все трофеи в мировом футболе и больше не хочет играть под давлением, где от него будут требовать новых побед. Сейчас его взгляды устремлены туда, где ему предоставят хороший контракт.

Что касается возврата в "Барселону", то президент команды Жоан Лапорта ни разу не общался с ним на эту тему. Месси намерен отправиться в Саудовскую Аравию со знакомыми футболистами, бывшими одноклубниками Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. Сообщается, что эти двое уже дали согласие.