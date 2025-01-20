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Месси хочет принять участие на ЧМ-2026

Месси хочет принять участие на ЧМ-2026 Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своем возможном участии на чемпионате мира 2026 года.
Футбол
20 января 2025 г. 10:25
Месси хочет принять участие на ЧМ-2026

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своем возможном участии на чемпионате мира 2026 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TN.

"Год только начинается, я начинаю его с большим желанием и воодушевлением. Надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать и смогу хорошо провести предсезонку, чтобы быть в наилучшей форме к официальным матчам", - сказал он.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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Версия на английском языке Messi eyes participating in 2026 World Cup
Версия на азербайджанском языке Messi 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatında iştirak etmək istəyir

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