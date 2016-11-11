Месси: футболисты сборной Аргентины должны изменить образ мышления

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Аргентины должны изменить образ мышления - когда с головой не все в порядке, не слушаются и ноги.

Как передает Report, такое мнение журналистам высказал капитан аргентинцев и форвард "Барселоны" Лионель Месси после поражения бразильцам в матче отборочного турнира чемпионата мира.

Сборная Бразилии разгромила на своем поле аргентинцев (3:0) и продолжает возглавлять группу отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) после 11-го тура.

"Нам необходимо изменить образ мышления, когда у вас не все в порядке с головой - ноги не слушаются, - сказал он. - Нам противостоял очень трудный соперник, но до первого гола была равная борьба. После второго мяча мы потерялись, оказались разоружены. Правда сейчас в том, что нужно сосредоточится на следующем матче с Колумбией, понимая, что мы не вправе повторить сегодняшний результат".

"Истина заключается в том, что в последнее время мы переживаем трудные времена. Болельщики не имеют терпения, и это не особо нам помогает. Сегодня мы должны сплотиться и быть вместе как никогда, потому что у нас одна цель - быть на чемпионате мира. Когда нас не поддерживают - это чувствуется", - добавил он.

Бразильцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 11 туров. Команда Аргентины идет на шестой строчке, имея в активе 16 баллов. 16 ноября аргентинцы дома сыграют с командой Колумбии, а бразильцы в гостях встретятся со сборной Перу.