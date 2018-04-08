Месси догнал Салаха в гонке за "Золотую бутсу"

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после трёх голов в ворота «Леганеса» (3:1) в 31-м туре испанской Примеры догнал хавбека «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в гонке за «Золотую бутсу».

Как передает Report, теперь аргентинец и египтянин делят первое место в борьбе за награду, вручаемую ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 29 голов, 58 очков

2. Лионель Месси («Барселона») — 29 голов, 58 очков

3. Роберт Левандовски («Бавария») – 26 голов, 52 очка

4. Чиро Иммобиле («Лацио») – 26 голов, 52 очка

5. Жонас («Бенфика») – 33 гола, 49,5 очка

6. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — 24 гола, 48 очков

7. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») – 24 гола, 48 очков

8. Мауро Икарди («Интер») – 24 гола, 48 очков

9. Криштиану Роналду («Реал») – 22 гола, 44 очка

10. Луис Суарес («Барселона») – 22 гола, 44 очка

В 2017 году обладателем награды стал Месси, отличившийся 37 раз в сезоне-2016/17.