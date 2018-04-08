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    Месси догнал Салаха в гонке за "Золотую бутсу"

    Теперь аргентинец и египтянин делят первое место в борьбе за награду

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после трёх голов в ворота «Леганеса» (3:1) в 31-м туре испанской Примеры догнал хавбека «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в гонке за «Золотую бутсу».

    Как передает Report, теперь аргентинец и египтянин делят первое место в борьбе за награду, вручаемую ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

    1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 29 голов, 58 очков

    2. Лионель Месси («Барселона») — 29 голов, 58 очков

    3. Роберт Левандовски («Бавария») – 26 голов, 52 очка

    4. Чиро Иммобиле («Лацио») – 26 голов, 52 очка

    5. Жонас («Бенфика») – 33 гола, 49,5 очка

    6. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — 24 гола, 48 очков

    7. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») – 24 гола, 48 очков

    8. Мауро Икарди («Интер») – 24 гола, 48 очков

    9. Криштиану Роналду («Реал») – 22 гола, 44 очка

    10. Луис Суарес («Барселона») – 22 гола, 44 очка

    В 2017 году обладателем награды стал Месси, отличившийся 37 раз в сезоне-2016/17.

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