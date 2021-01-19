Лионель Месси дисквалифицирован

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси получил наказание.

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси получил наказание.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, Месси получил красную карточку за удар по лицу нападающего "Атлетика" Асиера Вильялибре в концовке встречи.

Аргентинский форвард получил дисквалификацию на два матча. Он пропустит игру Кубка Испании против "Корнеллы" (21 января) и встречу Ла Лиги против "Эльче" (24 января).

Ранее сообщалось, что Месси грозит 12-матчевая дисквалификация, но главный арбитр встречи не зафиксировал в протоколе проявление агрессии со стороны капитана "Барселоны".