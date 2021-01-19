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Лионель Месси дисквалифицирован

Лионель Месси дисквалифицирован Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси получил наказание.
Футбол
19 января 2021 г. 18:14
Лионель Месси дисквалифицирован

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси получил наказание.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, Месси получил красную карточку за удар по лицу нападающего "Атлетика" Асиера Вильялибре в концовке встречи.

Аргентинский форвард получил дисквалификацию на два матча. Он пропустит игру Кубка Испании против "Корнеллы" (21 января) и встречу Ла Лиги против "Эльче" (24 января).

Ранее сообщалось, что Месси грозит 12-матчевая дисквалификация, но главный арбитр встречи не зафиксировал в протоколе проявление агрессии со стороны капитана "Барселоны".

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