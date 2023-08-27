Месси дебютировал в МЛС

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал за "Интер Майами" в МЛС, выйдя на замену в матче "Нью-Йорк Ред Буллз".

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал за "Интер Майами" в МЛС, выйдя на замену в матче "Нью-Йорк Ред Буллз".

Как передает Report, футболист появился на поле на 60-й минуте игры.

После восьми игр за "Интер Майами" на счету Месси десять забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).

"Интер Майами" сыграет также в финале Открытого кубка США, соперником клуба стал "Хьюстон".

Месси перебрался в американском клубе летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за "Интер Майами", отличившись со штрафного в первом матче.

Месси - семикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.