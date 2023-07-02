Месси будет зарабатывать в "Интер Майами" до $60 млн в год

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет ежегодно зарабатывать в американском футбольном клубе "Интер Майами" от $50 до $60 млн.

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет ежегодно зарабатывать в американском футбольном клубе "Интер Майами" от $50 до $60 млн.

Как передает Report, об этом газете El Pais рассказал президент и совладелец команды Хорхе Мас.

"По контракту Лео будет зарабатывать от $50 до $60 млн в год, - сказал Мас. - Я потратил три года на приглашение Месси. Полтора года прошли очень плотно, было много разговоров с отцом футболиста Хорхе".

Аргентинец объявил о переходе в "Интер Майами" 7 июня. Последним клубом нападающего был французский "Пари Сен-Жермен", который он покинул по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта. За парижскую команду форвард выступал с лета 2021 года, проведя за нее 74 матча в различных турнирах, отметившись 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

Месси 36 лет, с 2003 по 2021 год он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.