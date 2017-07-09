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    Месси будет первым футболистом, зарабатывающим миллион фунтов в неделю

    Он станет первым футболистом в мире, который получает такую зарплату

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси будет зарабатывать миллион фунтов стерлингов в неделю.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Times.

    Он станет первым футболистом в мире, который получает такую зарплату. Для сравнения нападающий "Реала" Криштиану Роналду получает 365 тысяч фунтов в неделю.

    Ранее клуб анонсировал продление контракта с футболистом до 30 июня 2021 года. Документ будет подписан в ближайшее время.

    По данным источника газеты, в год Месси будет зарабатывать около 54,8 миллиона фунтов. 

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