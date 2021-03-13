Месси близок к смене клуба

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему может перейти в "Манчестер Сити" по итогам сезона

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему может перейти в "Манчестер Сити" по итогам сезона.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, воссоединение аргентинца с бывшим наставником Хосепом Гвардиолой оценивается как весьма вероятное.

Если Месси уйдёт из команды, на его позицию, скорее всего, могут приобрести форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Вице-президент миланского "Интера" Хавьер Санетти ранее ответил на вопрос о возможном трансфере Лионеля Месси.

Соглашение Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".