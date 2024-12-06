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Мерсисайдское дерби может быть перенесено

Мерсисайдское дерби может быть перенесено Матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Ливерпулем", известный как Мерсисайдское дерби, может быть перенесен.
Футбол
6 декабря 2024 г. 23:28
Мерсисайдское дерби может быть перенесено

Матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Ливерпулем", известный как Мерсисайдское дерби, может быть перенесен.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети написала Назира Юсуф, корреспондент Hayters TV, специализирующаяся на новостях о "Ливерпуле".

По её словам, представители клубов "Эвертон" и "Ливерпуль" вместе с полицией графства Мерсисайд обсуждают возможное влияние шторма «Дара», который прогнозируется на день матча. Порывы ветра скоростью до 70 миль в час (около 113 км/ч) вызывают опасения за безопасность болельщиков.

Тем не менее обе команды надеются, что игра состоится.

Кроме того, болельщиков "Ливерпуля" призвали проявлять особую осторожность по пути на матч, учитывая сильный ветер.

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Версия на азербайджанском языке Mersisayd derbisi ertələnə bilər

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