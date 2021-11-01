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Меркель отреагировала на отказ игрока "Баварии" от вакцинации

Меркель отреагировала на отказ игрока "Баварии" от вакцинации Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель высказалась о решении полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха отказаться от вакцинации от коронавируса.
Футбол
1 ноября 2021 г. 08:40
Меркель отреагировала на отказ игрока Баварии от вакцинации
Ангела Меркель

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель высказалась о решении полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха отказаться от вакцинации от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Sport1.de., немец является одним из пяти футболистов "Баварии", которые не были вакцинированы от COVID-19. Игрок заявил, что пока не сделал прививку, так как сомневается из-за долгосрочных последствий вакцины. При этом он отметил, что не отрицает вирус и не против вакцинации.

"Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, отвечающие на его вопросы и сомнения. Может быть, Киммих еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист", - цитирует Меркель агентство.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Киммих провел десять матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

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Версия на азербайджанском языке Angela Merkel "Bavariya" futbolçusunun peyvənd olunmamasına reaksiya verib

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