Меркель отреагировала на отказ игрока "Баварии" от вакцинации

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель высказалась о решении полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха отказаться от вакцинации от коронавируса.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель высказалась о решении полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха отказаться от вакцинации от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Sport1.de. , немец является одним из пяти футболистов "Баварии", которые не были вакцинированы от COVID-19. Игрок заявил, что пока не сделал прививку, так как сомневается из-за долгосрочных последствий вакцины. При этом он отметил, что не отрицает вирус и не против вакцинации.

"Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, отвечающие на его вопросы и сомнения. Может быть, Киммих еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист", - цитирует Меркель агентство.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Киммих провел десять матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.