Меркель отреагировала на отказ игрока "Баварии" от вакцинации

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель высказалась о решении полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха отказаться от вакцинации от коронавируса.
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"Интересны мотивы, которыми он оправдывает решение. Есть очень хорошие фактические и общедоступные аргументы, отвечающие на его вопросы и сомнения. Может быть, Киммих еще подумает об этом. Он известен как очень рефлексирующий футболист", - цитирует Меркель агентство.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Киммих провел десять матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.