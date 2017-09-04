 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза

    При этом канцлер ФРГ заявила, что не намерена разрывать дипломатические отношения с Анкарой

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для Турции нет сейчас места в составе Евросоюза, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела", - сказала она в воскресенье во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ социал-демократом Мартином Шульцем.

    По ее словам, ФРГ может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений "с помощью экономических мер".

    В то же время канцлер ФРГ заявила, что не намерена разрывать дипломатические отношения с Турцией на фоне разногласий.

    "Я не намерена сейчас разрывать дипломатические отношения с Турцией", - сказала она. При этом Меркель отметила, что не считает предвыборную риторику оправданием для непродуманных действий.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi