Менеджер Просинечки: От результата встречи с Северной Ирландией зависит многое

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Мы не встречались с президентом "Бурсаспор" Али Айлой, но говорили по телефону. Этот вопрос не стоит принимать всерьез. Он поинтересовался нынешним положением Просинечки. Я сказал, что хорватский специалист думает только об игре с Северной Ирландией".

Об этом Report заявил менеджер главного тренера сборной Азербайджана по футболу Роберта Просинечки Яшар Чалышир. Турецкий агент отметил, что появившиеся в прессе его страны новости о договоре между хорватским специалистом и "Бурсаспор" не соответствуют действительности. Он сказал, что его клиент с уважением относится к контракту: "Да, этот клуб интересуется Просинечки. Однако у него имеется контракт со сборной Азербайджана, и он относится к этому с уважением. К тому же, насколько мне известно, "Бурсаспор" в вопросе главного тренера рассматривает другие варианты".

На вопрос о том, может ли Роберт Просинечки перейти в "Бурсаспор", Я.Чалышир ответил: "От результата встречи с Северной Ирландией зависит многое. Азербайджан может упустить шанс получить пропуск на чемпионат мира. В таком случае, если АФФА не захочет продолжить сотрудничество с Просинечки, я могу вести переговоры с "Бурсаспор". Переговоры возможны только при таких условиях. То есть в этом вопросе все зависит от АФФА. Просинечки верен своему контракту".

Отметим, что сборная Азербайджана, выступающая в отборочном этапе чемпионата мира 2018 года в группе С, после 5 туров занимает с 7 очками 4 место. В случае, если коллектив во главе с Робертом Просинечки проиграет 10 июня в матче против сборной Северной Ирландии, шанс выйти из группы серьезно сократится. Потому что в настоящий момент у занимающих 2 место британцев имеется 10 очков.