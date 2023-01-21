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Мексиканский клуб расторг контракт с титулованный футболистом

Мексиканский клуб расторг контракт с титулованный футболистом Мексиканский "Пумас" расторг контракт с защитником Дани Алвесом
Футбол
21 января 2023 г. 10:28
Мексиканский клуб расторг контракт с титулованный футболистом

Мексиканский "Пумас" расторг контракт с защитником Дани Алвесом.

Как сообщает Report со ссылкой Marca, об этом сказал президент попечительского совета клуба Леопольдо Силва.

По его словам, клуб принял решение прекратить трудовые отношения с игроком в связи с судебным процессом, в рамках которого Алвес был задержан в Испании.

Напомним, что накануне Дани Алвес был заключен под стражу по обвинению в сексуальных домогательствах.

Суд начал следственные действия по делу о предполагаемом насилии, якобы совершенном Алвесом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Бразилец уже дал показания перед судом. Футболист и его окружение отвергают все обвинения.

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