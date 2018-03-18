Мексиканский футболист умер в 29 лет

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Известный мексиканский футболист Эсекиель Ороско скончался в возрасте 29 лет после продолжительной борьбы с раком легких.

Как передает Report, об этом сообщает издание ESPN.

Ороско защищал цвета клубов «Некаксу», «Чьяпас», «Атланте», «Тапачулу» и «Мурсиелагос». Футболист дебютировал на профессиональном уровне в 2009 году, а последний матч провел в конце 2016 года.

«Мексиканская футбольная семья будет помнить его храбрецом как на поле, так и за его пределами, а особенно за то, что он был хорошим человеком», — говорится в заявлении лиги.

Многие мексиканские клубы, тренеры и футболисты оказывали поддержку Ороско, организовывая сбор средств на лечение спортсмена.